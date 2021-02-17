الأرصاد تحذر من سوء حالة الطقس اليوم وحتى الغد .. ثلوج وأمطار رعدية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت هيئة الأرصاد الجوية علي سوء حالة الطقس واستمرار تلك الحالة حتي طقس الغد على جميع الأنحاء، وتتكاثر السحب علي البحر المتوسط ويصاحبها سقوط أمطار غزية وسقوط حبات البرد (الثلوج) اليوم، وأضافت فى تقرير عن حالة الطقس غدًا بوجود أمطار رعدية متوسطة على بعض الأنحاء.

قالت هيئة الأرصاد فى تقرير عن حالة الطقس اليوم الأربعاء أن ذروة الانخفاض فى درجات الحرارة هي اليوم وتكون علي كافة الانحاء، وتنشط حركة الرياح لتصبح مثيرة للرمال والأتربة علي شمال وجنوب الصعيد، ويستمر تكاثر السُحب المنخفضة والمُتوسطة علي السواحل الشمالية، يُصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة، وتَخف حدتها تدريجيًا كلما تَقدمت نحو القاهرة وتصل في اقصي شمال الصعيد لتكون خفيفة الي متوسطة.

وأوضح هيئة الأرصاد الجوية فى تقرير عن حالة الطقس اليوم بوجود ارتفاع كبير فى الأمواج يتراوح بين 4 إلى 6 أمتار على شواطئ البحر المتوسط فى المحافظات الساحلية بما يؤدي إلي اضطراب الملاحة البحرية.

وأوضحت بيان الأرصاد بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار أدت إلى تساقط الأمطار والثلوج واكست بعض الأماكن باللون الأبيض وساعد على ذلك الانخفاض الكبير فى درجة الحراراة، ونشطت الرياح الشمالية على البحر المتوسط إلى 45 عقدة بما أدي إلى الارتفاع الكبير فى الأمواج.

وأكدت هيئة الأرصاد بأن حالة الطقس اليوم تشهد انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ، ويسود طقس شديد البرودة على القاهرة والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، وبارد على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، ومائل للبرودة على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد نهاراً.

وأكدت هيئة الأصاد أن الرياح نشطة نشطة مثيرة للرمال والأتربة على كافة الأنحاء، وتصل إلي حد العاصفة على شمال الصعيد، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على « القاهرة – القليوبية - الجيزة - السويس – الاسماعيلية – الشرقية المنوفية – الغربية .»

أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ( الثلج ) أحيانا على مناطق من « الإسكندرية - مطروح - رشيد – بلطيم - دمياط - البحيرة – بورسعيد -كفر الشيخ – الدقهلية .»

أمطار متوسطة ربما تصبح غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد على بعض المناطق «العريش – سانت كاترين – رفح -راس سدر » وتتشكل الثلوج على وسط سيناء.

وسقوط أمطار خفيفة على مناطق من شمال الصعيد الفيوم وبني سويف.

قالت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير عن حالة الطقس غدًا بوجود أمطار متوسطة ورعدية مصحوبة بالبرد على الإسكندرية ورشيد ودمياط وبلطيم وبورسعيد ورفح والعريش وتوجد فرصة لتكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

وأضافت هيئة الأرصاد في تقرير حالة طقس الغد بوجود أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات البحيرة وكفر الشيخ والشرقية والغربية والمنوفية والدقهلية.

وأكد تقرير حالة الطقس غدًا بوجود رياح ورمال مثارة علي القاهرة الكبري والوجه البحري ومدن القناة وشمال سيناء.

الصور منقولة من صفحة هيئة الأرصاد الجوية

الأرصاد تحذر من سوء حالة الطقس اليوم وحتى الغد .. ثلوج وأمطار رعدية

الأرصاد تحذر من سوء حالة الطقس اليوم وحتى الغد .. ثلوج وأمطار رعدية

الأرصاد تحذر من سوء حالة الطقس اليوم وحتى الغد .. ثلوج وأمطار رعدية

الأرصاد تحذر من سوء حالة الطقس اليوم وحتى الغد .. ثلوج وأمطار رعدية

الأرصاد تحذر من سوء حالة الطقس اليوم وحتى الغد .. ثلوج وأمطار رعدية

الأرصاد تحذر من سوء حالة الطقس اليوم وحتى الغد .. ثلوج وأمطار رعدية

الأرصاد تحذر من سوء حالة الطقس اليوم وحتى الغد .. ثلوج وأمطار رعدية