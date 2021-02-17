شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين بالشيخ زويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال طارق محمد عابد، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد،أنه يتم تطوير وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين بالشيخ زويد،طبقًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأضاف رئيس المدينة،في بيان، خلال تفقد مشروع إنشاء المركز التكنولوجي بالمدينة، أنه سيقدم الخدمات المتنوعة للمواطنين الكترونيًا ، بجانب توفير مختلف الخدمات بالمدينة بدلا من السفر إلي مدينة العريش للحصول عليها.

أشار رئيس المدينة، إلى أن اعتمادات الخطة الاستثمارية للشيخ زويد للعام المالي الجاري 2021/2020 تبلغ 24 مليونا و300 ألف جنيه، حيث تم توزيع اعتمادات الخطة على محاور التنمية الأساسية بواقع مبلغ 16 مليون جنيه لأعمال الكهرباء، مبلغ 5 ملايين و300 ألف جنيه للطرق، ومبلغ 3 ملايين لتدعيم الوحدات المحلية.