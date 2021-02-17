شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار حالة الطقس السيء بالمنوفية.. غيوم ورياح شديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرت حالة الطقس السيء والتقلبات الجوية التى تتعرض لها محافظة المنوفية.

فمع الساعات الأولى من اليوم انتشرت الغيوم فى السماء وهبت رياح شديدة أعقبها انخفاض في درجة الحرارة بصورة مفاجئة.

وقامت شركة المياة بنشر معداتها وسيارات الكسح بمدن المحافظة الرئيسية تحسبا لسقوط امطار و لمواجهة موجة الطقس المتقلب التي تشهدها أنحاء المحافظة، وسط حالة من التقلبات الجوية التي أعلنت عنها وحذرت منها هيئة الأرصاد الجوية.

فيما أعلنت الأجهزة التنفيذية في محافظة المنوفية، حالة الطوارئ، وسط تنسيق تام مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديريتي الكهرباء والطرق، للتأكد من تسليك بالوعات الصرف وجاهزية سيارات كسح وشفط المياه وتوافر المعدات اللازمة للتخلص من آثار الأمطار، وكذلك التأكد من عدم وجود أسلاك مكشوفة بأعمدة الإنارة تجنبًا لحدوث أي حوادث بالطرقات العامة والسريعة.