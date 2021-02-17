شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: غلق 3674 منشأة ومركزاً للدروس الخصوصية لمخالفة مواعيد الغلق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن غلق ٣٦٧٤منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والتي صدرت في الأول من ديسمبر الماضي، حيث تم غلق عدد (٦١١) محل، عدد (٢٤٥) سوق، عدد (١٨٧) مطعم، عدد (٣٥٥) مقهى، عدد (٣٥٩) ورشة و(٩٦٤) منشأة أخرى بإجمالي عدد (٢٧٢١) منشأة مخالفة بنطاق محافظة الغربية.

كما أوضح المحافظ أنه تم غلق وتشميع عدد (٩٥٣) مركزاً للدروس الخصوصية منذ ديسمبر الماضي، تطبيقاً لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة وسلامة الطلاب. وجاري تنفيذ أكبر حملة لغلق هذه المراكز بالتعاون مع الرقابة الإدارية.

ويهيب محافظ الغربية بالسادة أصحاب المحال والمقاهي والورش الالتزام بمواعيد الغلق المحددة تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون، ويؤكد على أهمية الابتعاد عن التجمعات وخاصةً بالأماكن المغلقة حرصاً على الصحة العامة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد