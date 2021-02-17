شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكبر صفقة لشراء عربات قطارات بضائع ومواصفاتها × 9 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط هيئة السكة الحديد لشراء أكبر صفقة عربات بضائع في تاريخها، تزامنا مع عملها على إنهاء إجراءات شراء 100 جرار جديدة لتدعيم قوة جر قطارات البضائع بالهيئة بجانب إعادة تأهيل 81 جرارا آخرين لتشغيلها فى قطر قطارات البضائع، ويقدم ”الخليج 365” فى 9 معلومات كل ما تريد معرفته عن صفقة عربات البضائع الجديدة خلال التقرير التالى:

1ـ السكة الحديد تتفاوض مع مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع من أجل تصنيع وتوريد الـ 1000 عربة بضائع.

2ـ العربات الجديدة ستضم طرازات مختلفة.

3ـ صفقة عربات البضائع ستضم عربات سطح لنقل الحاويات القادمة عبر الموانئ تماشيا مع خطة ربط الموانئ بشبكة خطوط السكة الحديد.

4ـ العربات الجديدة ستضم عربات نقل للغلال

5ـ ستضم أيضا 160 عربة كشف قلاب ستدخل الخدمة بالسكة الحديد لأول مرة في تاريخها ستكون بديلة ومماثلة لسيارات النقل الثقيل ذات القلاب

6ـ ستضم أنواع أخرى تتماشى مع البضائع التي تعتزم هيئة السكة الحديد التوسع في نقلها عبر القطارات ضمن خطة الدولة في التوسع في نقل البضائع بالقطارات سواء عبر شبكة السكة الحديد القائمة أو شبكة خطوط القطارات السريعة التي تعمل الدولة على تنفيذها

7ـ تكلفة صفقة عربات البضائع تتخطى الـ 4 مليارات جنيه

8ـ سيتم تصنيع الصفقة بالكامل محليا في مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع

9ـ هيئة السكة الحديد تعمل على تنفيذه خطة متكاملة لتطوير قطاع البضائع بها حتى 2030 ليساهم في وقف خسائر الهيئة وتحويلها إلى مرفق يحقق أرباح

