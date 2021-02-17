شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض فى درجات الحرارة اليوم وأمطار غزيرة وعاصفة والصغرى بالقاهرة 6 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الأربعاء، طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس شديد البرودة على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة، وطقس بارد على السواحل الشمالية الشرقية، طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد،أن يسود طقس بارد على شمال الصعيد، والرياح نشطة ، وطقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس والغربية والمنوفية والشرقية .

كما تشهد البلاد فرص أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية.

كما تتوقع الأرصاد فرص أمطار متوسطة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد على مناطق من رفح ورأس سدر والعريش وسانت كاترين شمال ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على مناطق من الفيوم وبنى سويف وتكون صقيع على المزروعات ، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة عل شمال الصعيد .

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد ، شديد البرودة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء



: القاهرة العظمى 12 درجة والصغرى 06 درجة، والإسكندرية العظمى 12 والصغرى 09 درجة، ومطروح العظمى 13 درجة والصغرى 08 درجة، وسوهاج العظمى 15 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 16 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 17 درجة والصغرى 07 درجة.