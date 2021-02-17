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الكهرباء: القضاء على سرقة التيار يتيح للمواطن خدمة بجودة عالية

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة حريص على الحفاظ على حق المواطن و الدولة معا ولن يسمح باى  تهاون مع اى عامل داخل قطاع الكهرباء يتسبب فى خسائر للدولة أو المواطنين.

 

و قال حمزة فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365"، أن القضاء على سرقات التيار الكهربائي فى مصلحة المواطن و الدولة معا ، لافتا إلى أن القضاء على سرقات التيار يتيح للمواطن الحصول على خدمة بجوده عاليه و يمكن الدولة من الحصول على مستحقاتها المالية لتتمكن من استكمال مشروعات التطوير و التوسع بالشبكة القومية للكهرباء.

 

وتابع حمزة أن هناك حاليا 10 ملايين 300 ألف عداد مسبوق الدفع على الشبكة القومية للكهرباء فى مختلف أنحاء الجمهورية، وتستهدف الوزارة تركيب 2 مليون عداد سنواياً وتسعى لزيادة الكمية المستهدفة للتوسع فى العدادات مسبوقة الدفع.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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