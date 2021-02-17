شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الظروف الجوية السيئة بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد محافظة شمال سيناء، لليوم الثاني على التوالي ظروفًا جوية غير مستقرة، حيث تتعرض المحافظة إلى عاصفة ترابية ورياح باردة وامطار متقطعة، وانخفاض كبير في درجات الحرارة وموجة من البرودة الشديدة.

و شهدت الطرق الرئيسية حذرا شديدا من السائقين خشية وقوع حوادث، فيما خلت الشوارع والأسواق من المارة، وفضل المواطنون البقاء في منازلهم وعدم الخروج.

من جانبها تقوم غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام بالمتابعة المستمرة للظروف الجوية وذلك بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والمديريات المعنية، حيث لم تتلق الغرفة أية اخطارات بخصوص الظروف الجوية.