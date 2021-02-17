شكرا لقرائتكم خبر عن يونس يتابع أعمال التخلص من مخلفات الأمطار بالحامول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول طوال الليل وحتى الصباح عملية سحب تصريف مخلفات مياه الأمطار، ومازال العمل جاري بأماكن تجميعها والمناطق المنخفضة بالشوارع الرئيسية والميادين بمحيط المصالح الحكومية والمدارس ومجمع المواقف ومسح الشوارع من مخلفات الأمطار، وشدد يونس على رؤساء الوحدات القروية التابعة له بالتخلص من مخلفات الأمطار أولا بأول.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ قد أصدر قرارا بإعلان حالة الطوارئ القصوى لمواجهة سوء حالة الطقس وهطول الأمطار بغزارة بصوره متواصله بالمحافظة، كما أعطي تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية بالتخلص من مخلفات الأمطار أولا بأول.

التخلص من مخلفات الأمطار

التخلص من مخلفات الأمطار

التخلص من مخلفات الأمطار

التخلص من مخلفات الأمطار

التخلص من مخلفات الأمطار

التخلص من مخلفات الأمطار