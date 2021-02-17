شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار توقف حركة الصيد بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت العديد من مدن محافظة كفر الشيخ استمرار حالة سوء الطقس وغزارة الأمطار وشدة الصقيع وانخفاض درجة الحرارة.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ استمرار توقف حركة الملاحة والصيد بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس وميناء الصيد بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج وشدة الرياح والعواصف.

وأعلن كذلك عن استمرار رفع حالة الطوارئ القصوى بالمحافظة، مشددا على رؤساء الوحدات المحليه بالتخلص من مخلفات الأمطار أولا بأول.

التخلص من مخلفات الأمطار

التخلص من مخلفات الأمطار

التخلص من مخلفات الأمطار