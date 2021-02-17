شكرا لقرائتكم خبر عن اللوزي يتابع إنقاذ قرى بر بحري من تجمعات المياه الجوفية والأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء مهندس «أحمد السنوسى» رئيس مركز ومدينة بلطيم على تكثيف الجهود لرفع تراكمات وتجمعات المياه الناتجة عن إرتفاع منسوب المياه السطحية والجوفية، إضافة لهطول الأمطار بقري بر بحري، حيث تجمعت كميات هائله من المياه بالمنطقة.

وتابع احمد اللوزي، ناءب رءيس مركز ومدينة بلطيم، وأشرف الطبجى «رئيس الوحدة المحلية لقرية بر بحرى، صباح اليوم الاربعاء عملية رفع كميات هائله من المياه الجوفية التي حولت مساحات كبيره من القريه لبحيرة مياه والتخلص منها عبر قنوات مصغرة لتصريف المياه .

انقاذ قري بر بحري من الغرق

انقاذ قري بر بحري من الغرق

انقاذ قري بر بحري من الغرق

انقاذ قري بر بحري من الغرق

انقاذ قري بر بحري من الغرق

انقاذ قري بر بحري من الغرق