شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء إغلاق محميات جنوب سيناء بسبب الطقس السيء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت ادارة محميات محافظة جنوب سيناء اغلاق المحميات صباح اليوم، الأربعاء، أمام حركة السياحة والرحلات، وهي محمية رأس محمد بشرم الشيخ ومحمية نبق بشرم الشيخ ودهب، وكذلك محمية أبوجالوم وتشمل منطقة البلوهول ومحمية طابا وتشمل «عين حضرة- وادي الوشواش- كانون سلامة»، ومحمية سانت كاترين وتشمل جبل موسى ووادي جبال والأربعين واطلاح والتلعة.

كما ألغيت بعض الأنشطة السياحية والسفاري والرحلات البحرية حتى انتهاء موجة الطقس الباردة.