شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تبدأ في تجهيز معمل لتحاليل PCR بتكلفة 2 مليون جنيه بسفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أن وزارة الصحة بدات اعمال التجهيز لتشغيل وافتتاح معمل لتحاليل pcr بمدينة سفاجا بتكلفة ٢ مليون و٣٠٠ الف جنيه جنيه ليكون المعمل الثاني من نوعه بالبحر الاحمر بعد مدينة الغردقة لخدمة أهالى الجنوب والقادمين بميناء سفاجا البحرى والقادمين بمطار مرسى علم، وذلك لتخفيف العبء والزحام على معمل الغردقة، وللتيسير على المواطنين والسياح.

يأتى ضمن خطة تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، من خلال تطوير المستشفيات الحكومية، وإنشاء المعامل وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية لخدمة المواطنين والتيسير عليهم، لتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لأبناء المحافظة.