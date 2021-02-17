شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 2 محول كهرباء لمحطة صرف صحي البياض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع محمد جميل، نائب رئيس مركز ومدينة دسوق عملية وصول 2 محول الكهرباء الخاصة بمحطة البياض لمشروع الصرف الصحي آفاق 2020 بقرية البياض والمقامة على مساحة 630م التابعة للوحدة المحلية لقرية ابو مندور والمرتبطة بمحطة الطراوي والمحطتين مرتبطين بمحطة بابو مندور، وجاري الاستعداد لتوصيل الكابلات بالمحولات وإطلاق التيار لبدء التشغيل لمشروع الصرف الصحى بقرى البياض والطراوى وابو مندور وذلك عقب الانتهاء الكامل من أعمال المشروع خطوط طرد وانحدار وبيارة رئيسية ومحطات بالقرى الثلاثة البياض والطراوة وابو مندور وأحمد نواية.

وصول 2 محول كهرباء لمحطة صرف صحي البياض

وصول 2 محول كهرباء لمحطة صرف صحي البياض

وصول 2 محول كهرباء لمحطة صرف صحي البياض