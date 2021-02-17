شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: هذه أعراض التهاب الجيوب الأنفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حاتم بدران، أستاذ جراحة الأنف والأذن والحنجرة بكلية بطب القصر العيني، إن الالتهاب الحاد في الجيوب الانفية يحدث في صورة آلام في الوجه أو ألم أو صداع في الجبهة، وقد تكون في صورة إفرازات في الانف، وتحدث آلام الجيوب الأنفية خاصة في فترة الصباح بسبب تجمع الافرازات أثناء النوم.

وتابع «بدران»، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي، وإيناس الليثي ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «cbc»، مساء الثلاثاء، أن علاج الالتهابات الحادة في الجيوب الانفية سواء كانت بكتيرية أو صديدية يكون من خلال الأدوية الموضوعية لفتح مجرى الهواء، ولا يوجد أي تدخل جراحي في هذه الحالة.

ولفت إلى أن علاج الالتهابات المزمنة في الجيوب الانفية يتم العمل على علاجها بالأدوية المذيبة للمخاط، وفي حال فشل العلاج يتم إجراء تدخل جراحي لتوسيع الجيوب الأنفية، وهذه العملية تجرى من خلال المنظار، والمريض يخرج من المستشفى في نفسي اليوم بدون أي مشاكل.