شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يشيد باهتمام القيادة السياسية بالقطاع الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ أن محافظة كفر الشيخ تشهد اهتماما كبيراً في القطاع الصحي بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الـ5 سنوات الماضية، تم افتتاح عدد من المستشفيات وجاري إنشاء عدد آخر، لتقديم خدمات طبية للأهالي بدلاً من التوجه للمحافظات المجاورة.

وأوضح أنه تم تطوير شامل لمستشفيات قلين، وبرج البرلس، وسيدي غازي ،وبلطيم، وجاري العمل في مستشفى بيلا والرياض ،ومركز الأورام الذي سيتم افتتاحه خلال شهر يونيو المقبل، وجاري الانتهاء من مستشفى الأورام والطوارئ بجامعة كفر الشيخ، مؤكداً أن ما تشهده المحافظة خلال 5 سنوات الماضية من اهتمام كبير من القيادة السياسية لم تشهده المحافظة من قبل.

وأشارت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ،أن مستشفى بلطيم المركزي الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤخرا من خلال الفيديو كونفرنس يقع على حوالي 20 ألف متر ،وبتكلفة 500 مليون جنيه، ويضم 149 سريرا، و34 ماكينة غسيل كلوى، و18 عناية مركزة منهم 5 عناية قلب، و19 حضانة اطفال حديثي الولادة، كما تتميز المستشفى بتقديم بعض خدمات المستوى الثالث،على الكفاءات العلاجية والطبية.

وأضاف الدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الصحة بكفر الشيخ، كما يضم المستشفى وحدة قسطرة القلب، وبها غرف للإفاقة لما بعد العمليات الحرجة، وقسم خاص مُجهز لرعاية الأطفال، حديثى الولادة، بالإضافة لكافة الأقسام المتعددة لتقديم كافة الخدمات العلاجية ،ويوفر المستشفى كافة أوجه الرعاية الطبية للوافدين إليه، كما يقدم كافة العلاجات المختلفة للمرضى،ويستقبل حالات الطوارئ والحوادث بالطريق الدولي، وبالمستشفى مصاعد كهربائية، وتكييف مركزي بكافة الأقسام، والغرف، والمكاتب الإدارية، وصالات الانتظار، كما يضم المستشفى مبنى مكون من 4 أدوار خاص بالعيادات الخارجية ،وسكن للفريق الطبي ،كما يضم المستشفى جناح العمليات به 6 غرف ،كما يضم قسم تحضير ما قبل العمليات وقسم إفاقة بعد العمليات.