شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالقوي يتابع كسح مياه الأمطار بمصيف بلطيم طوال الليل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع العميد هانى محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم أعمال كسح المياه الناتجة عن سقوط الأمطار بشوارع المدينة المختلفة والتعامل الفورى معها طوال الليل وشدد على أهمية التواجد الدائم بالشارع على مدار اليوم وتواجد الجميع وفرق العمل بأعمال كسح مياه الامطار من جميع مناطق المدينة المتخلفة وذلك للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمصيف.

وكانت قد استمرت حالة سوء الطقس وارتفاع السقيع وهطول الإمطار طوال الليل وحتي الصباح، وكثفت الوحدات المحليه بجميع مراكز ومدن المحافظة جهودها بالتعاون مع مرفق مياه الشرب والصرف الصحى للتخلص من مخلفات الأمطار،كما أنشأ المحافظ غرف عمليات بجميع المراكز للتنسيق مع الغرفه الرءيسيه بديوان المحافظة للتعاون في ظل هذه الظروف الصعبه.

كسح مياه الأمطار

كسح مياه الأمطار

كسح مياه الأمطار