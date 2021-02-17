شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: موعد امتحانات الدبلومات2021 سيكون متوافقا مع اختبارات الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أنه بالنسبة لشهادة امتحانات الدبلومات الفنية لابد من عقد امتحاناتها مثل العام الماضي حتى لا نهدر السنة الدراسية على الطلاب ويتوقف تاريخ الامتحان على الحالة الوبائية الجائحة ولكن الميعاد سيكون متوافقا مع امتحانات الثانوية العامة.

وأعلنت مديريات التربية والتعليم بدء عقد لجنة مقابلات رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل للجان الدبلومات الفنية للعام الدراسى الحالى 2020، 2021، موضحة أن أعضاء اللجنة التى تعقد المقابلات تتم وفق ما ورد من قطاع التعليم الفنى بالوزارة.



وأوضحت مديرية التربية والتعليم، بالجيزة أن الاختيار وفق الكفاءة والخبرة، كما أنه تم مراعاة الإجراءات الاحترازية أثناء انعقاد لجنة اختيار رؤساء اللجان.

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا للمديريات بشأن الاستعدادات والتجهيزات لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2021، ويستعرض ”الخليج 365” فى التقرير التالى تفاصيل استعداد الوزارة للامتحانات وتسجيل الطلاب للاستمارة الإلكترونية.

وحددت الوزارة خطوات تسجيل الطلاب الاستمارة، منها إتاحة التطبيق الإلكترونى الخاص بقيام طلاب الدبلومات بتسجيل الاستمارة الإلكترونية، كما يتم تسجيل الطلاب الاستمارة من خلال الرابط ويجب أن يحصل الطالب على الكود الخاص به من المدرسة.

وأوضحت أن تسجيل الاستمارة يتم باستخدام البريد الإلكترونى الرسمى للطالب، ويمكنه الحصول عليه خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرسى الإلكترونى الموحد، والتنبيه على الطلاب بسرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية، وضرورة أن يسجل كل طالب الاستمارة بنفسه، ويراجع الطالب بياناته على قاعدة البيانات المركزية والتأكد من صحتها، وتسليم الطالب الصور الشخصية المطلوبة بخلفية بيضاء، ويطبع الاستوديو اسم الطالب رباعيا على الشريط الأبيض أسفل إطار الصورة.