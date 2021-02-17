شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح الشمس ينظم ورشة فنون تشكيلية لذوى الاحتياجات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقيم فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالبيت الفني للمسرح ابتداء من اليوم الأربعاء في تمام العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا، ورشة «تراسل» للتعريف بتاريخ الفنون التشكيلية في مصر، وذلك بالمتحف المصري للفن الحديث بالأوبرا تحت إشراف الفنان محمد كمال .

تقول الفنانة وفاء الحكيم مدير الفرقة ان ورشة «تراسل» تأتي بعد المرحلة الأولى للورش الفنية بمسرح الشمس

، والتى أثمرت أكثر من مائة وخمسين عملاً تصويرياً، حيث تلجأ الفرقة في المرحلة الثانية إلى التأثيرات المتبادلة بين الحواس الإنسانية في حيز معلوم ومحدود، لمزيد من إضاءة الوهج الإبداعى على صعيدى العقل والروح والوجدان معاً ،حيث تأتي ورشة «تراسل» لتعريف الفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة بتاريخ الفنانين الكبار من الفنانين التشكيليين، ومدارسهم الفنية المختلفة، وذلك من خلال نقاط التشابه والالتقاء ما بين أعمال فناني فرقة مسرح الشمس والاعمال الفنية للفنانين المصريين من مختلف الاتجاهات، وذلك ضمن خطة الفرقة لتوسيع مدارك الفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وصقل مواهبهم الفنية بالمعرفة .

جدير بالذكر ان فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة بالاضافة إلى انتاجها من العروض المسرحية، فهي تقوم أيضا بتدريب الفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة على الفنون المختلفة، في الرسم والفنون التشكيلية والايقاع والتمثيل والعرائس القفازية والمسرح التفاعلي والموسيقى والغناء، وورش الحكي، حيث تضمنت الورش خلال العام الماضي فقط ما يفوق ال 700 متدرب، نتج عنها عدد من معارض الفن التشكيلي كان آخرهم المعرض المقدم ضمن احتفالات وزارة الثقافة باليوم العالمي لذوي الاحتياجات.