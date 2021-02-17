شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر.. حبات من البرد وأمواج يصل ارتفاعها لـ6 أمتار اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت هيئة الأرصاد الجوية استمرار نشاط رياح على مسطح البحر المتوسط مما يؤدي إلى ارتفاع كبير في الامواج يصل من 4 إلى 6 أمتار على شواطئ المحافظات الساحلية.

وأضافت في بيان أن هذا الارتفاع مستمر إلى الغد مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتابعت أن السحب تتكاثر على البحر المتوسط ويصاحبها سقوط أأمطار تكون غزيرة كما يصاحبها سقوط لحبات البرد.

تحذير الأرصاد

حبات من البرد

أمواج كبيرة