شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين رابطة «إنتي الأهم الرياضية» لتمكين المرآة المصرية في الرياضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحضور نخبة من الشخصيات العامة والرياضية شهدت مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة بالتعاون مع مؤسسة سفراء العمل التطوعي فعاليات تدشين رابطة أنتي الأهم الرياضية بمقر مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة ،حيث عقد أول اجتماع لرابطة «إنتي الأهم الرياضية» بحضور الدكتور عمرو حسن رئيس مجلس امناء مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة واستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني، وصلاح كمال نائب رئيس مؤسسة سفراء العمل التطوعي وعدد من الإعلاميين والرياضيين في مصر

وقد شهد اليوم عرض تصور كامل عن فكرة الرابطة والأهداف المرجوة منها ومقترح لكافة الخطط والفعاليات المتوقع تنفيذها على مدار العام ومن جانبها قالت دكتور سحر عبدالحق عضو مجلس إداره إتحاد الكره السابق والمسئول عن ملف الكرة النسائيه في مصر ورئيس رابطة انتي الأهم أن الرابطة سوف يتم إطلاقها تزامنا مع شهر المرأة العالمي لتكون خطوة إضافية جديدة في بناء نمط صحي وحياتي لدى كل فتاة وسيدة مصرية وعربية كما نهدف من خلال أنتى الاهم الرياضيه رفع معنويات المراة المصريه وتنمية قدراتها ولياقتها البدنية من خلال عدد من الفعاليات والاحداث الرياضية التي سيتم تنفيذها قريبا.

وعقبت الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية وعضو مجلس الشيوخ المصري على أن من الضروري الإهتمام وتسليط الضوء على أمهات الأبطال خاصه من ذوى الهمم وتكريمهم وتبنى المواهب الرياضيه وتشجيعها مؤكدة أن مصر وضواحيها مليئة بالمواهب الرياضيه النسائية التي تحتاج إلى تبني وتشجيع ودعم لتظهر للضوء في سماء الرياضة المصرية

واعربت د.سونيا عبدالوهاب رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، عن اهمية خطوات وآلية تنفيذ أنتي الاهم الرياضية موضحة أن نجاح الرابطة من نجاح الخطة وآلية التنفيذ وأضافت أن كل ما نسعي لتحقيقه إعمالًا بتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية فقد وضع ملف المرأة على أجندة أولوياته وكان اهتمامه تاريخي بدور المرأة في كافة المجالات ومنحها حقوقها وتوفير كافة الفرص لها وذلك بما يتضمن تسليط الضوء على جهود المرأة المصرية في الرياضة بكافة أنواعها.

وأضافت د. ميرفت حسنين رئيس لجنة المراه باللجنة الاولمبية وعضو المكتب التنفيذى الإفريقي للمبارزة عن ضرورة توجيه الاهتمام لفتيات الصعيد والقرى والنجوع لتمكين المرأة في جميع أنحاء مصر رياضيا.



الجدير بالذكر أن رابطة أنتى الأهم الرياضية سوف تقوم بإطلاق عدد من الفعاليات الرياضية في مصر على أن تتوسع لتشمل الوطن العربي ليكون منبعها ونقطة انطلاقها من جمهورية مصر العربية

وتتكون الرابطة من مجموعة من الكوادر النسائية الفعالة والناجحة في الرياضة المصرية وهن دكتور سحر عبدالحق عضو مجلس إداره إتحاد الكره السابق والمسئول عن ملف الكرة النسائية في مصر ورئيس رابطة انتي الأهم، الدكتورة حياة خطاب النائبة بمجلس الشيوخ المصري ورئيس اللجنة البارالمبية المصرية والدكتورة سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والأستاذة مرفت حسنين رئيس لجنة المرأة باللجنة الأولمبية المصرية وعضو المكتب التنفيذي الأفريقي للمبارزة ورئيسة تحرير جريدة الأهرام والدكتورة إيمان حسن نائب الاتحاد الرياضي بوزارة التربية والتعليم، الدكتورة رحاب الفخراني مسؤول الاتفاقات الأجنبية والعلاقات الخارجية بالمجلس القومي للسكان (عضو الرابطة ومسئول العلاقات العامة والخارجية بالرابطة) والاستاذ الدكتور عمرو حسن رئيس مجلس امناء مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة واستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني، وحاتم الروبي رئيس مؤسسة سفراء العمل التطوعي، الصحفي الأستاذ أيمن بدرة والإعلامي أسامة إمام والمنسق العام للحملة الصحفية إسراء شاكر .

ومن المقرر أن تطلق الرابطة عدد من الفعاليات الفترة المقبلة للمرأة الرياضية المصرية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية من أجل تمكين الفتيات رياضيًا ودعم الأبطال بأولمبياد طوكيو وصناعة وتبني الأبطال الرياضيين، وتشكيل روابط تشجيعية نسائية للسيدات في كل الأندية المصرية وإقامة معسكرات رياضية نسائية لنشر ثقافة ممارسة الرياضة النسائية في كافة المحافظات بالإضافة إلى تشجيع وتبني البطلات الرياضيات متحدي الإعاقة في مصر بالتعاون مع اللجنة البارالمبية المصرية.