شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء : العدادات مسبوقة الدفع متوفرة بجميع شركات توزيع الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رمضان أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ،انه سيتم الانتهاء من تحويل كافة العدادات التقليدية لمسبوقة الدفع خلال 5 سنوات ، موكدا أنه تم الانتهاء من تركيب ما يقرب من 10 مليون 300 ألف عداد كهرباء مسبوق الدفع بمختلف أنحاء الجمهورية و القضاء على العديد من المشاكل التى كانت تواجه قطاع الكهرباء و المواطن فى نفس الوقت و أهمها مشاكل فواتير الكهرباء.

و قال حمزة فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365" ، أن العدادات مسبوقة الدفع متوفرة في جميع شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية ، لافتا إلى أنه تم التواصل مع الشركات المحلية المصنعة العدادات مسبوقة الدفع لزيادة حجم الإنتاج خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات المواطنين.

و أكد حمزة أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء حريص على الاعتماد على الصناعة المحلية لتشجيع المنتج المصري حتى وإن كلفنا الأمر التأخر في تغير العدادات التقليدية لمسبوقة الدفع ولا تراجع عن هذا القرار، موكدا أن هناك بعض المفاهيم الخاطئة لدى بعض المواطنين أن العداد التلقيدى يوفر فى قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية ، كاشفا أن هذه المعلومات خالية تماما من الصحة ، و الحقيقة أن معدلات استهلاك المشترك هى التى تحدد قيمة الفاتورة.

و يرى حمزة ، أن هناك مميزات كثيرة للعداد مسبوق الدفع تصب فى مصلحة المواطن و الدولة معا و حصول كل طرف على حقوقه كاملة ، و يتميز العداد مسبوق الدفع بان المشترك يشحن رصيد وفق معدلات الاستهلاك الخاصة به و تتمكن شركة توزيع الكهرباء بتحصيل مستحقاتها اولا بأول.