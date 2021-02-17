شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: رفع 90 طن مخلفات من أطفيح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام مركز ومدينة منشأة القناطر بشن حملة مكبرة أسفرت عن تحرير16مخالفه اشغال وعدد 3 محضر غلق وتشميع ورشتين ومحل بمطبخ كشرى ومصادرة عدد واحد مركبة توك توك بجانب تحرير عدد 5 محاضر عدم إرتداء الكمامة وتم إيداع المضبوطات بمخازن المركز كما تم فض سوق نكلا لما يشهده من تجمعات للمواطنين وذلك في إطار الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

وفي مركز ومدينة أطفيح تم رفع حوالي 90 طن من مخلفات القمامة تنفيذاً لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لتحقيق الانضباط بالشارع وتشديد الرقابة على المنشأت والمحال وفى إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.