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الجيزة: رفع 90 طن مخلفات من أطفيح

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام مركز ومدينة منشأة القناطر بشن حملة مكبرة أسفرت عن تحرير16مخالفه اشغال وعدد 3 محضر غلق وتشميع ورشتين ومحل بمطبخ كشرى ومصادرة عدد واحد مركبة توك توك بجانب تحرير عدد 5 محاضر عدم إرتداء الكمامة وتم إيداع المضبوطات بمخازن المركز كما تم فض سوق نكلا لما يشهده من تجمعات للمواطنين وذلك في إطار الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس .

وفي مركز ومدينة أطفيح تم رفع حوالي 90 طن من مخلفات القمامة تنفيذاً لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لتحقيق الانضباط بالشارع وتشديد الرقابة على المنشأت والمحال وفى إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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