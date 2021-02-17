شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: حملات توعيه من المخدرات بالهرم.. ورفع 184 طن مخلفات من الحوامدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت أجهزة محافظة الجيزة وبالتعاون مع الجهات الأمنية ومختلف الإدارات والمديريات المعنية بالمحافظة حملات مكبرة للنظافة والضبط ورفع الإشغالات والتعديات.

حيث وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسئولى الأجهزة المعنية بالمحافظة بضرورة تنفيذ المهام اليومية بمختلف قطاعات المحافظة، دون تأثر بالإستعدادات الخاصة لموجة الإضطرابات الجوية، وذلك فى إطار جهود المحافظة اليومية لضبط الشارع وتفعيل الرقابة الميدانية ومنع المخالفات وتحسين حالة المرور.

وفى هذا السياق قامت أجهزة مركز ومدينة منشأة القناطر بإيقاف أعمال إعادة بناء مخالف لعدد 70 حالة ومصادرة المعدات المستخدمة للبناء وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.

كما نجحت أجهزة حى الوراق فى غلق عدد من المنشأت الصناعية الغير مرخصة ومجموعة من السناتر التعليمية لمخالفتها الإجراءات الوقائية لمنع إنتشار مرض كورونا، والإنتهاء من أعمال دهان البلدورات الخاصة بأعمال تطوير شارع جزيرة العرب وتركيب بلاط إنترلوك بشارع إبن رشد يمين محور 26 يوليو بحى العجوزة.

وتستكمل الشركات المنفذة لأعمال تطوير الشوارع الجانبية بحى بولاق الدكرور تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع السلام وطابا والعميد ماهر.

وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة إنتهى حى الهرم من إصلاح خط مياه الشرب قطر 150 مم بالطريق الصحراوى أمام المتحف المصرى الكبير وتطهير شبكات الصرف الصحى بشارع مدينة الرحمن.

ولتسريع وتيرة أعمال التوسعة بشارع ترسا يقوم حى العمرانية وبمعاونة الأجهزة الأمنية بإزالة المعوقات بنطاق أعمال التطوير كما تستكمل أعمال تركيب بالوعات الصرف الصحى بداية من شارع المصانع وحتى شارع الهادى تمهيداً للرصف.

ولنشر الثقافة العامة والتوعية بمخاطر الإدمان قام مكتب الأمومة والطفولة بحى الهرم بالتنسيق مع صندوق مكافحة الإدمان بتنظيم عدد من الندوات الخاصة بمبادرة ( أنت أقوى من المخدرات) وذلك بديوان حى الهرم، كما نفذت إدارة الإنارة بالحى أعمال صيانة شاملة لكشافات الإنارة بالشوارع الفاصلة بين شارع فيصل والهرم ومساكن الضباط بالرماية وشارع الشمس بحدائق الأهرام.

وفيما يخص أعمال النظافة والتجميل قام مسئولى مركز ومدينة أوسيم وبالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بحملة مكبرة لرفع مستوى النظافة بقرى برطس وبشتيل والبراجيل والكوم الأحمر والتى تمكنت من رفع قرابة 455 طن قمامة ومخلفات.

ورفع كفاءة النظافة بقرى المتانيا وبرنشت وطهما بمركز ومدينة العياط.

وبنطاق مركز ومدينة الحوامدية تم رفع 184 طن قمامة ومخلفات وتركيب أعمدة الإنارة الخاصة بأعمال تطوير كوبرى قرية أم خنان وتركيب بلاط إنترلوك بشارع بدران من شارع الصحافة، وتصليح عطل بشبكة مياه الشرب بشارع النزهة إلى جانب إستكمال أعمال مد شبكة الصرف الصحى بقرية الشيخ عتمان.

وبمساهمة من المجتمع المدنى تم وضع عدد من صناديق القمامة الجديدة بنطاق مركز ومدينة البدرشين، وتنفيذ أعمال النافورة الخاصة بشارع أثار سقارة وإستكمال أعمال تركيب كشافات الإنارة به، كما تمكنت حملة مكبرة من رفع الإشغالات وفروشات الباعة وتعديات المحال بشارع عمرو إبن العاص بنطاق المدينة.

وشدد المحافظ على جميع المسئولين بالتنسيق ورفع درجة الإستعداد لإستمرار الحملات جنباً إلى جنب توفير الإنتشار اللازم للأجهزة والمعدات وفرق شفط مياه الأمطار ومتابعة شبكات الصرف ورفع التقارير الدورية لغرفة عمليات المحافظة للتأهب لأى طارئ.