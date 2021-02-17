شكرا لقرائتكم خبر عن علاء إبراهيم: محمد شريف يستحق الحصول على فرصة مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال علاء إبراهيم، نجم الأهلي الأسبق ومدرب الشرقية للدخان، إن محمد شريف يستحق الحصول على فرصة كبيرة مع بيتسو موسيماني.

وأضاف علاء إبراهيم خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إن الأهلي قدم مباراة جيدة أمام المريخ السوداني الذي يعد أضعف فرق دور المجموعات.

وتابع :«بواليا سيفيد الأهلي بشكل كبير في المباريات الإفريقية التي تقام خارج مصر، ولكن كنت اتمنى أن يتعاقد الأهلي مع لاعب إفريقي أفضل منه».

وأكمل:«من الصعب الحكم على مستوى محمود وحيد في مباراة اليوم، خاصة أن المنافس لم يظهر بالمستوى المطلوب».