شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: سرطان القولون يحدث بسبب السمنة في منطقة البطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد غزالي، أخصائي التغية العلاجية، إن مريض السمنة عندما يخفض وزنه في منطقة البطن يكون أقل عرضة للإصابة بأمراض السمنة التي من بينها السكر والضغط والقلب.

وأضاف «غزالي»، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج «حياتك صحتك»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن بعض السيدات تعاني من انزلاق غضروفي في الرقبة بسبب السمنة، لذلك خفض الوزن أمر ضروري جدًا، للوقاية من الكثير من الأمراض.

وأضاف أن السمنة في منطقة البطن خطيرة جدًا، خاصة أن البطن تحتوي على البنكرياس المسؤول عن إفراز الأنسولين، وعندما يضعف البنكرياس بسبب السمنة في منطقة البطن يصاب الفرد بمرض السكر، خلاف أن الكليتين يتأثرا سلبيًا بسبب السمنة، خلاف أن الإصابة بسرطان القولون يحدث بسبب السمنة.