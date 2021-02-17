شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط: أتواصل مع غرفة العمليات علي مدار اليوم لمتابعة الطقس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنها تتابع على مدار اليوم تداعيات موجة الطقس السيء التي تتعرض لها مدن وقري المحافظة بدءا من اليوم الثلاثاء وذلك من خلال التقارير التي تتلقاها غرفة العمليات التي تم تشكيلها بديوان عام المحافظة برئاسة السكرتير العام للمحافظة، وذلك لمتابعة حالة الطقس ورصد أية أحداث طارئة طوال اليوم والتعامل الفوري معها في مهدها.

وأشارت المحافظ في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إلى أن الوحدات المحلية أعلنت حالة الاستنفار القصوي للتحرك الفوري لتصريف المياه، ومتابعة حالة المرافق ومدي تأثرها بتقلبات الطقس، وأوضحت أنها أصدرت تعليماتها لغرفة العمليات بالتواصل مع رؤساء الوحدات المحلية بالقري والمدن على مدار اليوم لمتابعة تداعيات الطقس السئ بالمحافظة.