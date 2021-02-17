شكرا لقرائتكم خبر عن رغم توقف الأمطار.. تصاعد الطقس السئ بالدقهلية والأرصاد تحذر من الثلوج الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

موجة الطقس السئ بالدقهلية، مساء الثلاثاء، برغم توقف الامطار قليلا بسبب الإنخفاض المتواصل في درجات الحرارة والذى سجل 6 درجات مئوية وانتشار رياح باردة تصل إلى حد الصقيع.

واستغلت الوحدات المحلية توقف الأمطار وبدأت في كسح المياه من الشوارع الرئيسية للتسير على المارة في الحركة، كما دفعت شركة مياه الدقهلية بسيارات شفط المياه للمساعدة في عمليات الكسح.

وعلى الصعيد نفسه حذرت هيئة الأرصاد الجوية من هطول امطار رعدية وثلجية على محافظة الدقهلية غدا الأربعاء وشددت على المواطنين بعدم الخروج إلا للضرورة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مساء الثلاثاء، توقعاتها حول حالة الطقس على جميع أنحاء الجمهورية، قائلة إن هناك طقسا شديد البرودة يسود على أنحاء القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية، مائلا للبرودة على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد ستتأثر بامتداد منخفض جوي قطبي عميق شديد الفاعلية تترافق معه جبهة هوائية شديدة البرودة، موضحة أن أبرز مناطق هطول الأمطار هي: الدقهلية ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة والسلوم، مرسى مطروح، واحة سيوة، العلمين، الإسكندرية، برج البرلس، شمال سيناء والمحلة الكبرى .

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك مناطق ستشهد هطول أمطار ثلجية مثل الدقهلية- البحيرة- كفرالشيخ- المحلة الكبرى- طنطا- المنوفية- الشرقية- القليوبية- القاهرة- الجيزة- 6 أكتوبر- الإسماعيلية- السويس وسط سيناء- خليج السويس، فيما تشهد مناطق العلمين- الإسكندرية- برج البرلس- دمياط- بورسعيد، وتلك المناطق ستشهد هطول أمطار غزيرة بشكل ملحوظ.