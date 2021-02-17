شكرا لقرائتكم خبر عن المحمودي: الأهلي كان في حاجة للفوز على المريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد المحمودى‏، الناقد الرياضي، إن الأهلي حقق فوزا سهلا على المريخ السوداني، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء بدوري الأبطال.

وأضاف محمد المحمودى ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الأهلي قدم مباراة جيدة، أمام المريخ السوداني، وخصوصا في الشوط الثاني، الذي استطاع خلاله، ترجمة سيطرته إلى أهداف.

وأوضح محمد المحمودي، إن الأهلي كان في تحقيق الفوز في هذه المباراة، لاسيما وأنها الأولى له عقب العودة من مونديال الأندية، والأولى له بمشواره الإفريقي.

كما أشاد الناقد الرياضي باللاعب محمد مجدي قفشة، مؤكدا إن اللاعب يستطيع تأديه الواجبات الهجومية والدفاعية، بشكل مميز، ويجب على موسيماني أن يمنحه الراحة في حال حسم المباريات.