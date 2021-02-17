شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة النهضة تحصد المركز الثاني في تدريب شباب الجامعات على تكنولوجيا المعلومات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت أكاديمية التعليم الاحترافي وتكنولوجيا المعلومات بجامعة النهضة، وذلك لحصول الأكاديمية على المركز الثاني في تدريب شباب الجامعات على البرامج المتنوعة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برعاية وزارة التعليم العالي ووزارة الاتصالات وبمشاركة ٣٣ جامعة حكومية وخاصة والأكاديميات والمراكز التدريبية.

وكرم البرنامج التدريبي «بنك القدرات والمواهب» الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة والمهندس جاسر عمران رئيس أكاديمية التعليم الاحترافي وتكنولوجيا المعلومات بجامعة النهضة، وحضر الاحتفالية نواب وزراء الاتصالات والتعليم العالى والقوى العاملة ولفيف من خبراء التعليم العالى، والدكتور سالم الخضرى عميد كلية الهندسة جامعة النهضة.

وأعرب الدكتور حسام الملاحى رئيس الجامعة عن خالص سعادته بهذا التكريم مؤكداً على دعم الجامعة لكل الكيانات الأكاديمية داخل الجامعة تحقيقاً لهدف الجامعة في الوصول إلى العالمية.

وشارك في المسابقة عدد من طلاب كلية الهندسة وكلية علوم الحاسب بجامعة النهضة وحصل كل من الطالب احمد صلاح كلية علوم الحاسب الفرقة الرابعة على ميدالية ذهبية، والطالب أدهم مصطفى كلية هندسة اتصالات الفرقة الرابعة على ميدالية فضية، والطالب أحمد أشرف كلية علوم الحاسب الفرقة الثانية على ميدالية برونزية، والطالب مصطفى إيهاب كلية علوم الحاسب الفرقة الثانية على ميدالية برونزية، والطالب مصطفى عبدالجواد هندسة اتصالات الفرقة الخامسة على ميدالية برونزية.