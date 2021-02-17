شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس السَيِّئ مستمر غدًا.. درجة الحرارة تصل 11 في القاهرة (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل هيئة الاستشعار عن بعد إن حالة المنخفض الجوي التي تشهدها البلاد قد تم التحذير منها مسبقًا ببيان واضح لكافة المواطنين، موضحةً أنه تم التحذير من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ اليوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس المقبل.

تابعت شاكر في مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، إن هناك توقعات بموجة طقس سيء ونشاط الرياح والأمطار مستمرة على كافة أنحاء الجمهورية مع اختلاف حدتها لتكون متوسطة أو خفيفة على القاهرة والدلتا، كما تشهد محافظات الجمهورية انخفاضًا لدرجات الحرارة بمعدل درجتين مقارنة بالثلاثاء لتكون في القاهرة مابين 11و12 درجة كدرجة عظمي.

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لمواجهة الأمطار وسوء الطقس .. جولات مكوكية واستنفار عام فى الاسكندرية لتصريف المياه (صور)

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حذرت شاكر من رحلات السفاري على وسط سيناء تحديدًا بسبب انخفاض درجات الحرارة عليها، مؤكدة أن جميع المحافظات ستتأثر بنفس الكتلة الهوائية الباردة ومن ثم لن تكون هناك فوارق في درجات الحرارة بين المحافظات فمن المتوقع أن تكون درجات الحرارة في محافظة الاسكندرية 11-12 درجة وكذلك في شمال الصعيد وفي الجنوب مابين 15-16 درجة وجنوب سيناء مابين 17-18 درجة.

يذكر أن برنامج «كلمة أخيرة» تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة «ON».