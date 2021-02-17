شكرا لقرائتكم خبر عن هاني العجيزي : سعادتي مضاعفة بفوز الأهلي وسموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هاني العجيزي، المدرب المساعد لفريق سموحة، إن فريقه السكندري حقق فوزا مستحقا على دكرنس ببطولة كأس مصر.

وأضاف هاني العجيزي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، :«لاأعلم سبب إقامة مباراة سموحة ودكرنس في دمنهور، وأشكر اللاعبين على مستواهم في اللقاء».

وأكمل:«حققنا فوزا مستحقا على دكرنس، وأتمنى أن نواصل مشوارنا ببطولة كأس مصر بنجاح»، مضيفا :«سعادتي مضاعفة بفوز الأهلي على المريخ السوداني، وأتمني التوفيق للفارس الأحمر بمشواره الإفريقي».