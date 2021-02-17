شكرا لقرائتكم خبر عن «وجبه عشاء».. ماذا كان يفعل عمرو أديب قبل تعرضه للحادث؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضى الاعلامي عمرو اديب ما يزيد عن ساعة داخل مستشفي دار الفؤاد بعد تعرضه لحادث مروع على طريق دهشور في مدينة 6 أكتوبر، لإجراء بعض الفحوصات الطبية للاطمأنان على حالته الصحية .

وبعد إجراء جميع الفحوصات الازمة، خوفا من وجود نزيف داخلي، قرر الاطباء المتابعين له، الخروج من المستشفي، لعدم وجود أية أعراض علية وأنه في حالة جيدة، وخرج من المستشفى بصحبة زوجته الاعلامية لميس الحديدي .

واكد مصدر مسؤول أن عمرو أديب كان في أحد المطاعم الشهيرة في مدينة أكتوبر يتناول وجبه العشاء، ويستمتع بيوم إجازته من برنامج الحكاية الذي يقدمة على شاشة mbc، وكان وقت وقوع الحادث عائدا إلى منزله في مدينة اكتوبر.

وقد توجهت إلى مستشفى دار الفؤاد، الاعلامية لميس الحديدي زوجه اديب، كما توافد أيضا فريق عمل برنامجه «الحكاية» إلى مقر المستشفي.

‏وكشف مصدر أمني، تفاصيل تعرض الإعلامى عمر أديب لحادث السير على طريق محور دهشور بمنطقة 6 أكتوبر، وقال ان هناك سيارة مسرعة صدمت السيارة التي كان يستقلها عمرو أديب من الخلف ما تسبب في اختلال عجلة القيادة في يده فاصطدام بسيارة أخرى كانت تسير أمامه مما تسبب في تهشم الجزء الأمامى من السيارة التي كان يستقلها

وأضاف المصدر أن الأهالي تجمعوا حول سيارته وتم الاستعانة برجال الإسعاف ونقله إلى المستشفي.

وكان قسم شرطة 6 أكتوبر تلقي بلاغا من شرطة النجد بوقوع حادث سير على طريق دهشور، يستقلها الاعلامي عمر أديب، وانتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ، وتم الاستعانة برجال المرور لرفع حطام السيارة وإعادة حركة سير السيارات على الطريق.

واستمع رجال الأمن لأقوال شهود عيان وجاري تفريغ الكاميرات الموجودة في مكان الحادث، وضبط صاحب السيارة التي تسبب في وقوع التصادم، ومن المقرر الانتقال إلى عمرو أديب لسماع أقواله في الواقعة، وتم أتخاذ كافة الاجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة بكل التفاصيل.