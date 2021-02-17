شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم.. محافظ القليوبية يهدد المقصرين في مواجهة الأمطار (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، على رؤساء المدن والأحياء والمراكز، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، بالمتابعة لحظة بلحظة خلال موجة الطقس السيء التي تضرب عدد من المدن ابتداء من اليوم الثلاثاء، لمدة ٤٨، حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد المحافظ عليهم بضرورة مراجعة كافة المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه ومحطات الرفع والصرف الصحي على مستوى المحافظة، وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال موجة الطقس السيئ، علاوة على التنسيق مع الأحياء لمراجعة شنايش الأمطار وتطهيرها، ورفع كافة المخلفات الناتجة عن عمليات التطهير منعا لانسدادها مرة أخرى، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون، وضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطن القليوبي.

وشهد المحافظ نموذج محاكاة وبيان لمناورة سحب وشفط مياه الأمطار من جميع أنفاق وشوارع المحافظة، وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة لاستقبال موجة الطقس السيء وتوقع سقوط أمطار غزيرة خلال الايام المقبلة، وذلك لتفادي ظاهرة غرق الأنفاق والكباري والشوارع بمياه الأمطار وتوفير السيولة المرورية الكاملة أثناء سقوط الأمطار.

وحصلت «المصري اليوم»، على تفاصيل جديدة خاصة بالناورة، حيث تضمنت 8 أنفاق حتى لا تتأثر السيولة المرورية، بالاشتراك والتنسيق بين مراكز المدن والأحياء والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والمرور والهيئة العامة للطرق والكباري، باستخدام سيارات ضخ المياه لمحاكاة السيول والأمطار بالأنفاق.

بدأ المحافظ الجولة بنفق شعراوي حيث تم ضخ كمية كبيرة من المياه وتم تصريفها من خلال شبكة الصرف، والتي تضم 4 غواطس، موجها باستمرار رفع حالة الطوارئ وإعادة تطهير وتسليك خط تصريف المياه بالنفق، وذلك لسرعة تصريف المياه.

وتابع جولته بتفقد التجربة بنفق سعد زغلول والذي يضم غاطسين مربوطين على محطة رفع بنها الجديدة، كما تفقد المحافظ أيضا التجربة بنفق كلية العلوم بالمنشية، حيث وجه المحافظ بنظافة النفق تماما من الأتربة حتى لا تتسبب في انسداد شبكة تصريف الأمطار بالنفق.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أنفاق سندنهور ببنها ونفق مزلقان زكي ونفق الحدادين بطوخ وأنفاق الدائري بقليوب وأنفاق ميدان المؤسسة والزراعة، حيث شهد المحافظ مناورة شفط الأمطار، للتأكد من جاهزيتها في حالة سقوط الأمطار موجها بضرورة الاستعداد التام لتنفيذ أي مهام خلال فترة موجة الطقس السيئ.

يذكر أن هذه التجارب تضمنت ضخ كميات كبيرة من المياه لاختبار الحالة الفنية للغواطس، وكذا مراجعة عمل غرف التحكم الخاصة بكل نفق وكذا توفير مولدات الكهرباء الإضافية في حالة انقطاع التيار الكهربائي، حيث أكد المحافظ على ضرورة اختبار جاهزية كافة الأنفاق ومطالع ومنازل الكباري والطلمبات بمحطات الرفع المختلفة على مستوى المحافظة من خلال ضخ كميات كبيرة من المياه للتأكد من كفاءة عملها على الوجه الأمثل لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار أو أي سيول محتملة.

شارك في المناورة كل من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والمهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها، وأحمد وزيري رئيس مدينة طوخ، ومجدي نجاح رئيس مدينة قليوب، واللواء مجدي العناني رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا.

محافظ القليوبية يشهد مناورة لشفط مياه الأمطار ب ٨ أنفاق

محافظ القليوبية يشهد مناورة لشفط مياه الأمطار ب ٨ أنفاق

محافظ القليوبية يشهد مناورة لشفط مياه الأمطار ب ٨ أنفاق