شكرا لقرائتكم خبر عن 4500 كرتونة مواد غذائية لـ«بنك الطعام» للأسر المتضررة من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة «IGG: I Got Games«الصينية لتطوير ألعاب الموبايل، عن تبرعها بعدد 4500 كرتونة غذائية لصالح بنك الطعام المصرى، لدعم المتضررين من فيروس كورونا.

في إطار تكثيف جهودها المجتمعية المستمرة، أعلنت شركة «IGG» عن تكفلها بتوفير 4500 كرتونة غذائية للأسر المصرية وذلك بالتعاون مع «بنك الطعام المصري». تأتي هذه الخطوة استكمالاً للحملات المجتمعية المختلفة التي اتخذتها «IGG» لدعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد والمساهمة في تخفيف العبء عن المواطنين.

بموجب الحملة الجديدة ستقوم «IGG» بتوفير المواد الغذائية الاساسية في 6 محافظات وهم القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم والبحيرة والإسكندرية وذلك بالتعاون مع «بنك الطعام المصري» والذي بدوره سيقوم بتوزيع 4500 كرتونة غذائية على الأسر المستحقة والأكثر احتياجاً طبقاً لقاعدة بيانات بنك الطعام المصري والجمعيات الخيرية المشاركة في المبادرة.

وتأتي هذه المبادرة تأكيدًا على الدور المجتمعي الذي تقوم به «IGG» في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد حيث تبذل «IGG» قصارى جهدها في استهداف وتوصيل الدعم إلى مستحقيه بطرق ووسائل مختلفة من خلال التعاون مع مؤسسات خيرية محترفة وذات خبرة طويلة في العمل التطوعي والإنساني.

مع بدء انتشار COVID-19 في العالم في أوائل عام 2020، ركزت «IGG» مجهوداتها في جميع أنحاء العالم لتقديم الدعم للمستشفيات والمحتاجين الآخرين. حيث قامت بتوفير أقنعة الوجه وإمدادات الإغاثة الأخرى لكل موظفيها في مناطقهم المحلية. امتثالاً لتدابير الإغلاق والتباعد الاجتماعي التي تنفذها الحكومات في جميع أنحاء العالم، طلبت «IGG» من جميع الموظفين العمل من المنزل. امتثل الجميع بسهولة، وقدموا التضحيات اللازمة لمواجهة الفيروس مع المضي قدمًا لضمان استمرار اللاعبين في جميع أنحاء العالم في الاستمتاع بألعاب «IGG» المفضلة لديهم.

واستمراراً لجهود الشركة المستمرة خلال جائحة COVID-19، أعلنت «IGG«مؤخرًا أن أكثر من 1500 موظف حول العالم سيتلقون حافزاً

بقيمة 800 دولار أمريكي، تقديراً لجهودهم المستمرة خلال جائحة COVID-19.

لا تزال «IGG» قلقة بشأن الوضع الحالي، وتشجع بقوة جميع الموظفين على مواصلة الامتثال لجميع تدابير الوباء التي فرضتها حكوماتهم. حيث سيستمر جميع الموظفين في تلقي حزم الرعاية التي تحتوي على أقنعة للوجه ومعقم لليدين وغيرها من الضروريات.

وتعتبر شركة «IGG» من رائدي شركات تطوير ونشر ألعاب الموبايل العالمية والتي يتخطى عدد لاعبيها العرب المليون لاعب عربي، ويأتي ذلك مع قرب احتفال شركة «IGG» بالذكرى السنوية الخامسة للعبتها العالمية لوردس موبايل Lords Mobile، وتعتبر لوردس موبايل اللعبة الرئيسة للشركة، وهي لعبة استراتيجية تعتمد على نظام التحالفات والحروب بين اللاعبين، حيث تجمع أكثر من 340 مليون لاعب حول العالم. كما تستعد الشركة لإضافة اللغة العربية للعبتها الجديدة DUT: Dress Up!Time Princess بناء على طلب الكثير من الفتيات العربية.