شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تكشف تفاصيل اجتماع وزير الاتصالات بوفد من نائبات البرلمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، تفاصيل اجتماع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم، بوفد من نائبات البرلمان، على رأسهم النائبة ايلاريا سمير حارص، والنائبة سوسن حسني حافظ، والنائبة مريم عزت.

وقالت فاطمة سليم، خلال بيان لها، إن وزير الاتصالات تطرق إلى بعض الأمور الخاصة بالخطة التي تم وضعها الدولة في مجال الاتصالات والإنترنت، موضحة أنه تم مناقشة ملف التحول الرقمي، وأهميته تطبيقه في مصر خلال الفترة القادمة.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الوزير أكد على أن الوزارة تسعى إلى بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا في كافة مناحي الحياة، لذا يتم العمل على تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، وذلك لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة الخدمات وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل.

وأضافت فاطة سليم، أنها تقدمت بعدد من المقترحات التي تعمل على تطوير منظومة الاتصالات في مصر، اهمها أن يتم تدريس مادة الذكاء الاصطناعي في المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.