شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تخصص تمويلا بـ134 مليون جنيه لتطوير 74 مركزا لتجميع الألبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، على تمويل وإقراض 17 مليون جنيه من خلال البنك الزراعى المصرى لتطوير ورفع كفاءة وتشغيل 15 مركزا لتجميع الألبان فى 6 محافظات ، وبذلك يصبح إجمالي ما تمت الموافقة على تمويله 134 مليون جنيه يستفيد منها 74 من أصحاب مراكز تجميع الألبان.

وقال المهندس مصطفى الصياد – نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ورئيس اللجنة التنسيقية لإدارة المشروع القومى لمراكز تجميع الألبان، إن الاهتمام بإنشاء مراكز تجميع ألبان جديدة فى أماكن تمركز صغار مربى ماشية اللبن ومنتجى الألبان وكذلك رفع كفاءة وتطوير مراكز تجميع الألبان القائمة بقروض بنكية ميسرة طبقاً للمواصفات القياسية لتواكب المعايير الدولية، يؤدى إلى الحصول على ألبان جيدة للاستهلاك الطازج أو التصنيع ويعمل على فتح أفاق جديدة لتصدير منتجاتنا اللبنية إلى الخارج مما يؤدى إلى تحسين العائد من إنتاج الألبان لصغار المربين.

كما أكد الصياد على أهمية إنشاء مراكز تجميع ألبان فى محافظات الصعيد ذات الكثافة العالية فى الثروة الحيوانية والتى تفتقر إلى وجود مراكز تجميع ألبان.

ومن ناحيته قال طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنه يتم التنسيق بين وزارتي الزراعة والإنتاج الحربى لتوفير المعدات والأجهزة اللازمة لمراكز تجميع الألبان صناعة وطنية تتميز بالجودة العالية والسعر الأفضل، كما أن فترة ضمان الأجهزة تمتد من 10 إلى 20 سنة.

ويناشد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أصحاب مراكز تجميع الألبان الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة التى توفرها الدولة لتطوير ورفع كفاءة مراكزهم طبقاً للمواصفات القياسية, ويمكن الاستفادة من تلك المبادرة عن طريق التواصل الإلكترونى مع القطاع على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).

والجدير بالذكر أن وزير الزراعة كان قد وافق على إنشاء عشرة مراكز جديده لتجميع الألبان تابعة للوزارة فى المحافظات ذات الكثافة العالية لصغار مربي ماشية الألبان والتي تفتقر إلي وجود مراكز لتجميع الألبان.حتى تكون نماذج تحتذى للقطاع الخاص وقد تم إدراج مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للاستفادة من مبادرة البنك المركزى 5%.