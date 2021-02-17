حادث دهشور.. عمرو أديب يغادر المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر أمني، اليوم الأربعاء، أن الإعلامي عمرو أديب غادر منذ قليل مستشفى دار الفؤاد، بعد خضوعه لإجراء الكشف الطبي وفحوصات لازمة للاطمئنان على حالته الصحية. ذلك بعد تعرضه لحادث تصادم على طريق وصلة دهشور بأكتوبر.

أوضح المصدر أن مقدم برنامج "الحكاية" حالته الصحية مستقرة. وقد تماثل للشفاء، وهو حاليًا في طريقه إلى منزله دون أي مضاعفات.

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