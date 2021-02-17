شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب يخرج من المستشفى بعد إجراء فحص شامل إثر تعرضه لحادث (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خرج الإعلامي عمرو أديب من مستشفى دار الفؤاد بعد قيامه بعمل أشعة كاملة على الجسم للاطمئنان عليه من عدم وجود أي نزيف داخلي.

وكان الفريق الطبي المعالج لعمرو اديب، قرر خروجه من مستشفي دار الفؤاد بعد إجراء جميع الفحوصات والاطمأنان علي حالته الصحية، والتي أكدت عدم وجود أي أعراض للحادث وعدم وجود أي شكل من أشكال النزيف الداخلي لعمرو اديب .

وقال مصدر مقرب من الإعلامي، إنه الآن فى الطريق لمنزله.

وكان الإعلامي عمرو أديب تعرض لحادث في طريق دهشور بمنطقة 6 أكتوبر، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأكد مصدر مسؤول من فريق إعداد البرنامج أن الإعلامي في حالة جيدة، ولكنه نقل إلى مستشفى دار الفؤاد في مدينة 6 اكتوبر لإجراء الفحوصات اللازمة، بعد تهشم سيارته .

وأضاف مصدر مسؤول من فريق إعداد البرنامج أن حالة أديب مطمئنة، وأنه يتجه حاليا إلى مستشفى دار الفؤاد اطنان على حالة اديب.

يذكر أن أمس الثلاثاء هو اجازة الاعلامي عمرو اديب من تقديم برنامج الحكاية الذي يقدمه على شاشة إم بي سي، وكان عائدا إلى منزله في مدينة أكتوبر وليس من البرنامج.

[image:2:center]