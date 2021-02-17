شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب حادث عمرو أديب.. ولميس الحديدي تنتقل للمستشفى للاطمئنان عليه (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

‏توافدت إلى مستشفي دار الفؤاد، الإعلامية لميس الحديدي، لمتابعة حالة زوجها عمرو أديب بعد تعرضه للحادث، كما توافد أيضا فريق عمل برنامجه «الحكاية» أيضا.

‏وأكد مصدر من فريق اعداد البرنامج، أن سبب الحادث هو دخول عمرو أديب في سيارة نقل من الخلف مما أدى إلى تهشم سيارة اديب، ونقل على إلإثرها إلى المستشفي.

وأضاف المصدر أن حالته عمرو أديب مطمئنه، حتي الآن وهو يقوم بإجراء فحوصات طبية على أجهزة الجسم، خوفا من وجود نزيف داخلي في الجسم.

‏يذكر أنه منذ قليل تعرض الإعلامي عمرو أديب إلى حادث في طريق دهشور بمنطقة 6 أكتوبر، بسبب سوء الأحوال الجوية، وهو في حالة جيدة، ولكنه نقل إلى مستشفى دار الفؤاد في مدينة 6 اكتوبر لإجراء الفحوصات اللازمة، بعد تهشم سيارته.

ويذكر ان الثلاثاء هو إجازة الاعلامي عمرو اديب من تقديم برنامج الحكاية الذي يقدمه على شاشة ام بي سي، وكان عائد إلى منزله في مدينة اكتوبر.