شكرا لقرائتكم خبر عن خوفا من وجود نزيف داخلي.. فحوصات طبية لعمرو أديب بـ«دار الفؤاد» (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر مسؤول من فريق برنامج عمرو أديب إن حالته عمرو أديب مطمئنه، حتي الآن وهو يقوم بإجراء فحوصات طبية على أجهزة الجسم، خوفا من وجود نزيف داخلي في الجسم.

وكان الإعلامي عمرو أديب تعرض لحادث في طريق دهشور بمنطقة 6 أكتوبر، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأكد مصدر مسؤول من فريق إعداد البرنامج أن الإعلامي في حالة جيدة، ولكنه نقل إلى مستشفى دار الفؤاد في مدينة 6 اكتوبر لإجراء الفحوصات اللازمة، بعد تهشم سيارته .

وأضاف مصدر مسؤول من فريق إعداد البرنامج أن حالة أديب مطمئنة، وأنه يتجه حاليا إلى مستشفى دار الفؤاد اطنان على حالة اديب.

يذكر أن أمس الثلاثاء هو اجازة الاعلامي عمرو اديب من تقديم برنامج الحكاية الذي يقدمه على شاشة إم بي سي، وكان عائدا إلى منزله في مدينة أكتوبر وليس من البرنامج.

سيارة الإعلامي عمرو أديب