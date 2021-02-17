شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إلغاء العقود الإبتدائية.. تعرف علي شروط ورسوم التسجيل في الشهر العقاري (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضع قانون الشهر العقاري الجديد، المقرر تطبيقه في 4 مارس المقبل شروط جديدة، فمنذ هذا التاريخ لن يتم الأعتراف بعملية البيع والشراء إلا بعد تسجيل العقد بالشهر العقارى، طبقا لتلك التعديلات الجديدة، أصبحت العقود الابتدائية، أو التي صدر لها حكما بصحة التوقيع عليها، غير صالحة لنقل عدادات الكهرباء والغاز والمياة والتليفون أو غيرها من المرافق.

شروط تسجيل العقار الذي تم شراءه بعد 4 مارس 2021 والأوراق المطلوبة

- تقديم أصل البيع الابتدائي للعقار

- شهادة من مجلس المدينة بأن العقار ليس به مخالفات بناء.

- تقديم صورة للبطاقة الشخصية الخاصة بالبائع والمشتري مع الاطلاع على الأصل.

- رفع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع أمام المحكمة الأبتدائية.

- تقديم «شهر إرث» للورثة في حالة وفاة مالك العقار، وعدم الاعتراف بالإعلام الوراثي.

رسوم التسجيل الوحدة السكنية لعام 2021

- الوحدة السكنية على مساحة 100 متر2، يتم حساب الرسوم بقيمة مالية تقدر بـ 500 جنيها، شاملة رسم المساحة بقيمة 125 جنيها.

-- الوحدة السكنية على مساحة 200 متر 2: يتم حساب الرسوم التسجيل بقيمة مالية تقدر بـ 1000 جنيها، شاملة رسم المساحة بقيمة 175 جنيها.

- الوحدة السكنية على 300 متر يتم حساب الرسوم التسجيل بقيمة مالية تقدر بـ 1500 جنيها، شاملة رسم المساحة بقيمة 225 جنيها.

- الوحدة السكنية التي تزيد عن 300 متر 2: يتم حساب الرسوم بقيمة مالية تصل إلى 2000 جنيها، شاملة رسم المساحة بقيمة 275 جنيها.