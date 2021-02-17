شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أزمة كهربا والسولية بمباراة الأهلي والمريخ وتدخل الشناوى للتهدئة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن مباراة الأهلي والمريخ السوداني، شهدت أزمة بين الثنائي محمود عبدالمنعم كهربا وعمرو السولية.

وأضاف هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن الأزمة نشبت بين عمرو السولية ومحمود كهربا، بعدما طالب الأول، زميله بعدم التحدث مع لاعبي المريخ خلال المباراة.

وأوضح هاني حتحوت، إن محمد الشناوي تدخل لحل الأزمة، ليقوم الثنائي بمصافحة بعضهما البعض وتنتهي الأزمة سريعا بدعم من الشناوي.