شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار سوء حالة الطقس بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت حالة سوء الطقس وهطول الأمطار علي فترات ببعض مدن وقري المحافظة، كما شهدت بحيرة البرلس والبحر المتوسط ارتفاع الأمواج.

وشهدت المحافظة حاله شديده من الصقيع، وكثفت الوحدات المحلية بمركز ومدن المحافظة محلاتها المكثفة للتخلص من مخلفات الأمطار.

وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ علي رؤساء الوحدات المحليه بالتخلص من مخلفات الأمطار فور سقوطها بالتنسيق مع مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

وأعلن المحافظ حالة الطوارئ القصوي وكلف رؤساء الوحدات المحليه بالتواجد بالشارع بين العمال لتشجيعهم علي التخلص من مخلفات الأمطار ورفع معنوياتهم..

التخلص من مخلفات الأمطار خ

التخلص من مخلفات الأمطار خ

التخلص من مخلفات الأمطار خ