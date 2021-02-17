شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ مرسى مطروح مستمرة في رفع مياه الأمطار على مدار 24 ساعة بالطريق الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح بأن أعمال رفع وإزالة تجمعات مياه الأمطار مستمر على مدار الساعة بالطرق الدولي بمدخل المدينة والحارة البطيئة وتسليك وتنظيف بربخ عزبة السلام لتصريف مياه الأمطار من خلال فرق الطوارئ بمجلس المدينة طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

وأضاف رئيس مدينة مرسي مطروح بأن العمل متواصل منذ فجر اليوم برفع وازالة تجمعات مياه الأمطار بسيارات ومعدات شفط المياه بالطريق الدولي وأحياء الزهور والشروق بالكيلو 4 و7 وعلم الروم والريفية وشارع 15، وذلك ضمن جهود المدينة في سرعة إزالة مياه الأمطار .

وأكد جاب الله، بان جهود رجال إدارة تحسين البيئة مستمرة في رفع وإزالة تجمعات مياه الأمطار بمعدات الشفط وسيارات الكسح والوحدات المخصصة لازالة تجمعات الأمطار طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

وأوضح رئيس المدينة أن غرفة عمليات المجلس تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى من المواطنين على رقم 0464933105 / 0464935266 .