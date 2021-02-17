شكرا لقرائتكم خبر عن صحة السويس: قافلة طبية مجانية لأهالي جنيفة الأربعاء والخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالسويس عن قافلة طبية علاجية مجانية بقرية جنيفه يومي الأربعاء والخميس، تحت رعاية الدكتور أحمد البرعى وكيل وزارة الصحه بالسويس وتوجه عناية المواطنين ان الكشف مجاناً في التخصصات الطبية الآتية (أمراض باطنة- أطفال- أمراض نساء- جراحة- أمراض صدرية).

وقال «البرعي» في بيان، الثلاثاء، إنه تجرى جميع الفحوصات الطبية مثل (التحاليل- والآشعة) مجاناً والعلاج أيضاً على نفقة الدولة ويتم تحويل الحالات التي تحتاج رعاية أكبر إلى مستشفى السويس العام لاستكمال العلاج.