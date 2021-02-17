شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح: مجالس مدن مطروح مستمرة في سحب مياه الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح جهودها على مدار اليوم ومساء الليلة في سحب تراكمات مياه الامطار على الطريق الدولى الساحلى وداخل المدن بالشوارع والميادين .

وشدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على تكثيف الجهود الميدانية لمجالس مدن والقرى المحافظة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والحماية المدنية والمتابعة مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات بجميع الجهات المعنية أول باول فى سحب وشفط تراكمات مياه الأمطار لتيسير حركة المواطنين والسيارات ،ومتابعة شركة الكهرباء على مدار الساعة لأى بلاغات او أعطال

كما قام مركز ومدينة مرسي مطروح برئاسة الاستاذ رضا جاب الله رئيس المدينة بسحب تراكمات مياه الامطار بعدة مناطق بالمدينة و تنظيف وتسليك بربخ عزبة السلام اسفل شريط السكه الحديد لتصريف مياه الامطار.،وكناطق الريفية وشارع الجلاء

حيث قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح بتوزيع سيار ات كسح مياه الامطار بالتعاون مع مجالس المدن كما قامت بسحب تراكمات مياه الامطار بمنطقة الكيلو ٣ وميدان الشهيد عبد المنعم رياض

كما واصل مركز مدينه الحمام برئاسة الأستاذ وجيه عبد الرازق واشراف رمضان الباجورى نائب رئيس المدينة جهود سحب تراكمات مياه الأمطار مع الدفع بمعدات الحمله الميكانيكيه و سيارات كسح و٢موتور شفط مياه حيث تم كسح مياه الأمطار من الطريق الدولى الساحلى و شوارع المدينه الفرعيه وجاري العمل علي كسح مياه الأمطار من أماكن تجمعها لتيسير سير العمليه المرورية

وقام مركز ومدينة براني برئاسة العميد ياسر عامر بالتعاون مع سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسحب تراكمات مياه الامطار

كما استمرت جهود مدينة الضبعة رئاسة العميد محمد فوزى رئيس المدينة في سحب مياه الامطار خاصة بالمناطق التى شهدت سقوط امطار غزيرة بقري الضبعة مع سحب تراكمات مياه الامطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة[page-break]