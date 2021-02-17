شكرا لقرائتكم خبر عن الطبيب المعالج لـ عمرو أديب: استقرار حالة الإعلامي الكبير وخروجه المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج منذ قليل الإعلامى الكبير عمرو أديب من إحدى مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر عقب تلقيه الإسعافات الأولية، والإطمئنان على حالته الصحية.

وقال الطبيب المعالج له دكتور المخ والأعصاب عماد الأكوح، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إنه فوجئ بوصول الإعلامى عمرو أديب منذ ساعة عقب تعرضه لحادث سير، موضحًا أنه تم عرضه على الطوارئ، ووقع الكشف الطبي عليه مع اثنين من الأطباء، بالإضافة إلى طبيب العظام وطبيب الجراحة العامة.

وأضاف طبيب المخ والأعصاب عماد الأكوح، إنه تم إجراء الإسعافات الأولية للإعلامى عمرو أديب، وتبين استقرار حالته تماما، وعدم وجود أى دواعى تستوجب بقائه فى المستشفى، وتم إعطائه بعض المسكنات لتخفيف آلام الكدمات التى تعرض لها نتيجة الحادث من انفجار مصدات الهواء الخاصة بسيارته (الإير باج).

وكان الإعلامى عمرو أديب قد تعرض لحادث سير منذ قليل، على طريق وصلة دهشور خلال عودته من مدينة الإنتاج الإعلامى عقب انتهاء برنامجه "الحكاية".