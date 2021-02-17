شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: هناك استقرار فى إصابات كورونا ولدينا خطة محكمة لمواجهة الجائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه لابد من الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية على مستوى المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تتخذ خطواتها لمواجهة الجائحة من خلال افتتاح مستشفيات حميات وصدر وتطوير مستشفيات أخرى لاستقبال المصابين بالفيروس.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرانامج "يحدث في مصر" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "وزارة الصحة اتخذت سلسلة من الخطوات في خطتها لمواجهة كورونا أبرزها حملات التوعية، وتخصيص خط ساخن وغرف الأزمات، بالإضافة إلى اللقاحات التي تم توفيرها وبروتوكولات العلاج الخاصة بمصابي الفيروس، مصر لديها خطة محكمة لمواجهة الأزمة".

وتابع : "حتى وإن كان هناك موجة أخرى للفيروس، لابد من اتخاذ الإجراءات الوقائية وتطبيقها، وبالنسبة لعدد الحالات، يمكننا أن نقول أن هناك استقرارا في أعداد الإصابات والوفيات، وفى أى توقيت معرضون لأى زيادة فى أعداد الإصابات، مصر نجحت في الخروج من كأس العالم لكرة اليد بصفر إصابات".