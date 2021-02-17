شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل يؤكد تكفل الدولة باشتراك غير القادرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة رضوى إمام، المشرف العام على الإعلام والتوعية الصحية بمشروع التأمين الصحي الشامل، إنه جرى تدشين مشروع التأمين الصحي الشامل اليوم في الإسماعيلية وجنوب سيناء والأقصر.

وأضافت الدكتورة رضوى إمام، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أنه تجرى ميكنة المنظومة الصحية لتقديم الخدمة بالكامل، كما جرت دعوة المواطنين للتسجيل في المرحلة الأولى للمشروع.

وأوضحت المشرف العام على الإعلام والتوعية الصحية بمشروع التأمين الصحي الشامل أن منظومة التأمين الصحي الشامل يستفيد منها جميع المواطنين، لافتة إلى أنه يجرى التسجيل من خلال الرقم القومي بأقرب وحدة صحية.

ولفتت المشرف العام على الإعلام والتوعية الصحية بمشروع التأمين الصحي الشامل، إلى أن طريقة الاشتراك نسبية تكون حسب وظيفة المشترك، وإذا كان من غير القادرين ستتكفل الدولة باشتراكهم، ويتم التحصيل من خلال هيئة التأمين الصحي الشامل.

وأكدت المشرف العام على الإعلام والتوعية الصحية بمشروع التأمين الصحي الشامل، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تؤمن على صحة المواطن من أي مخاطر.

وكان أكد الدكتور أحمد عاطف، منسق عام مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه لابد من تهنئة الشعب المصري وسكان مدينة الإسماعيلية، بافتتاح مشروع التأمين الصحي الشامل وعدد من المشروعات الصحية، حيث تم رفع مستوى الرعاية الصحية هناك لتضاهي أعلى الخدمات الصحية على مستوى العالم، مشيرا إلى أن تلك المشروعات ستبدأ في عملها بدءا من الغد.

أضاف خلال تصريحات تليفزيونية: "أخدنا تعليمات أنه يتم البدء مباشرة في تشغيل تلك المشروعات لبدء تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، ووحدات غسيل الكلى هناك ستخدم أكبر قطاع في منطقة قناة السويس وإقليم القناة بالكامل".